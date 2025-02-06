Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür, Marmara'da büyük bir depremin yaklaştığını ve Doğu Anadolu'da da benzer risklerin bulunduğunu belirterek acil önlemler alınması gerektiğini ve "bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım" dedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 10:46, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:02
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önce uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremine dair, "Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor." dedi.
En Yakın Tehlike Nerede?
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür "En yakın tehlike nerede?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür."
"Depremi Öne Çekmiş Olabilir"İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına dikkat çeken Görür,
"Burada 1866-1860 civarında deprem olmuş. Burası kırılmadı. Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da gözardı etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
"BU İŞİN ŞAKASI YOK"
"Bütün veriler Marmara'da 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor, bu işin şakası yok"
- Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor.
- ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla
- Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47.
- Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47.
- Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım.