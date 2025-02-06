Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!

Naci Görür, Marmara'da büyük bir depremin yaklaştığını ve Doğu Anadolu'da da benzer risklerin bulunduğunu belirterek acil önlemler alınması gerektiğini ve "bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 10:46, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:02
Yazdır
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önce uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremine dair, "Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor." dedi.

En Yakın Tehlike Nerede?

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür "En yakın tehlike nerede?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür."

"Depremi Öne Çekmiş Olabilir"İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına dikkat çeken Görür,

"Burada 1866-1860 civarında deprem olmuş. Burası kırılmadı. Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da gözardı etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

"Bütün veriler Marmara'da 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor, bu işin şakası yok"
  • Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor.
  • ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla
  • Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47.
  • Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47.
  • Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber