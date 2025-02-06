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İstanbul Boğazı'ndan 2024'te 41 bin gemi geçti

2024 yılında İstanbul Boğazı'ndan toplamda 41 bin 363 gemi geçti. Bu gemilerin büyük bir kısmı kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 11:08, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:10
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İstanbul Boğazı'ndan 2024'te 41 bin gemi geçti

"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılında toplamda 41 bin 363 geminin geçtiği belirlendi. Geçen yıl, 15 bin 490 genel kargo ile 8 bin 777 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı. Ocak-aralık döneminde geçen 41 bin 363 geminin 25 bin 327'sinin kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi. Geçen gemilerin 88'i 300 metreden büyük, 1371'i 250-300 metre, 3 bin 277'si 200-250 metre, 11 bin 110'u 150-200 metre, 15 bin 596'sı 100-150 metre, 9 bin 921'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi. İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl kimyasal yük taşıyan 2 bin 910 tanker geçti.

Gemilerin Türleri ve Sayıları

  • 731 barç
  • 8 bin 777 dökme yük gemisi
  • 45 çimento gemisi
  • 3 bin 533 konteyner gemisi
  • 44 feribot
  • 15 bin 490 genel kargo gemisi
  • 468 canlı hayvan taşıyan gemi
  • 32 savaş gemisi
  • 756 yolcu gemisi
  • 7 frigorifik gemi
  • 526 Ro-Ro
  • 6 bin 233 türü belirtilmemiş tanker
  • 2 bin 910 kimyasal yük taşıyan tanker
  • 526 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker
  • 300 römorkör
  • 87 araç taşıyan gemi
  • 898 diğer türlerdeki gemi

En Çok Gemi Yükü Nisanda Taşındı

Bu dönemde, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 639 milyon 773 bin 180 groston olarak hesaplandı. İstanbul Boğazı en az yükü aralık ayında taşırken toplam 48 milyon 74 bin 218 groston ağırlığında gemi bu dönemde seyretti. AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerinden derlediği bilgilere göre, Boğaz'ı kullanan gemiler, en çok yükü toplam 56 milyon 612 bin 223 grostonla nisanda taşıdı.

Aylık Geçişler ve Ağırlıklar

  • Ocakta: 51 milyon 894 bin 561 groston ağırlığında 3 bin 180 gemi
  • Şubatta: 49 milyon 382 bin 590 groston ağırlığında 3 bin 210 gemi
  • Martta: 55 milyon 824 bin 425 groston ağırlığında 3 bin 716 gemi
  • Nisanda: 56 milyon 612 bin 223 groston ağırlığında 3 bin 603 gemi
  • Mayısta: 54 milyon 451 bin 108 groston ağırlığında 3 bin 520 gemi
  • Haziranda: 54 milyon 667 bin 99 groston ağırlığında 3 bin 551 gemi
  • Temmuzda: 55 milyon 680 bin 826 groston ağırlığında 3 bin 470 gemi
  • Ağustosta: 55 milyon 823 bin 818 groston ağırlığında 3 bin 609 gemi
  • Eylülde: 53 milyon 322 bin 394 groston ağırlığında 3 bin 302 gemi
  • Ekimde: 55 milyon 415 bin 278 groston ağırlığında 3 bin 624 gemi
  • Kasımda: 48 milyon 624 bin 640 groston ağırlığında 3 bin 356 gemi
  • Aralıkta: 48 milyon 74 bin 218 groston ağırlığında 3 bin 222 gemi

"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan bir günde ortalama 113, bir saatte ise 5 geminin geçtiği hesaplandı.

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