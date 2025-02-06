İstanbul Boğazı'ndan 2024'te 41 bin gemi geçti

"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılında toplamda 41 bin 363 geminin geçtiği belirlendi. Geçen yıl, 15 bin 490 genel kargo ile 8 bin 777 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı. Ocak-aralık döneminde geçen 41 bin 363 geminin 25 bin 327'sinin kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi. Geçen gemilerin 88'i 300 metreden büyük, 1371'i 250-300 metre, 3 bin 277'si 200-250 metre, 11 bin 110'u 150-200 metre, 15 bin 596'sı 100-150 metre, 9 bin 921'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi. İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl kimyasal yük taşıyan 2 bin 910 tanker geçti.

Gemilerin Türleri ve Sayıları

731 barç

8 bin 777 dökme yük gemisi

45 çimento gemisi

3 bin 533 konteyner gemisi

44 feribot

15 bin 490 genel kargo gemisi

468 canlı hayvan taşıyan gemi

32 savaş gemisi

756 yolcu gemisi

7 frigorifik gemi

526 Ro-Ro

6 bin 233 türü belirtilmemiş tanker

2 bin 910 kimyasal yük taşıyan tanker

526 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker

300 römorkör

87 araç taşıyan gemi

898 diğer türlerdeki gemi

En Çok Gemi Yükü Nisanda Taşındı

Bu dönemde, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 639 milyon 773 bin 180 groston olarak hesaplandı. İstanbul Boğazı en az yükü aralık ayında taşırken toplam 48 milyon 74 bin 218 groston ağırlığında gemi bu dönemde seyretti. AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerinden derlediği bilgilere göre, Boğaz'ı kullanan gemiler, en çok yükü toplam 56 milyon 612 bin 223 grostonla nisanda taşıdı.

Aylık Geçişler ve Ağırlıklar

Ocakta: 51 milyon 894 bin 561 groston ağırlığında 3 bin 180 gemi

Şubatta: 49 milyon 382 bin 590 groston ağırlığında 3 bin 210 gemi

Martta: 55 milyon 824 bin 425 groston ağırlığında 3 bin 716 gemi

Nisanda: 56 milyon 612 bin 223 groston ağırlığında 3 bin 603 gemi

Mayısta: 54 milyon 451 bin 108 groston ağırlığında 3 bin 520 gemi

Haziranda: 54 milyon 667 bin 99 groston ağırlığında 3 bin 551 gemi

Temmuzda: 55 milyon 680 bin 826 groston ağırlığında 3 bin 470 gemi

Ağustosta: 55 milyon 823 bin 818 groston ağırlığında 3 bin 609 gemi

Eylülde: 53 milyon 322 bin 394 groston ağırlığında 3 bin 302 gemi

Ekimde: 55 milyon 415 bin 278 groston ağırlığında 3 bin 624 gemi

Kasımda: 48 milyon 624 bin 640 groston ağırlığında 3 bin 356 gemi

Aralıkta: 48 milyon 74 bin 218 groston ağırlığında 3 bin 222 gemi

"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan bir günde ortalama 113, bir saatte ise 5 geminin geçtiği hesaplandı.