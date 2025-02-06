Cenazeye giden minibüs devrildi 15 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 11:21, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:22
Samsun'daki cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanların bulunduğu Sinan Keskin idaresindeki minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Şeyhali mevkisindeki Kavaklı Çayı üzerinde bulunan köprüden çay yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 15 kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Havza ve Kavak devlet hastanelerine kaldırıldı.