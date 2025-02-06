Cenazeye giden minibüs devrildi 15 kişi yaralandı

Kazada hafif yaralanan 15 kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Havza ve Kavak devlet hastanelerine kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net