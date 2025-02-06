Minibüs aniden direksiyon kırınca, motosikletli uçtu
Avcılar'da aniden dönüş yapmak isteyen minibüse aynı yönden ilerleyen motosiklet çarptı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 11:25, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:26
İstanbul'un Avcılar ilçesi Bağlariçi Caddesi'nde orta şeritte giden minibüsün sürücüsü, cadde üzerindeki bir siteye gitmek için direksiyonunu kırdı.
O sırada aynı yönde motosikletiyle ilerleyen güvenlik firması çalışanı Mehmet Bayar minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Bayar yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.