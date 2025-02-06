Minibüs aniden direksiyon kırınca, motosikletli uçtu

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Bayar yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Bağlariçi Caddesi'nde orta şeritte giden minibüsün sürücüsü, cadde üzerindeki bir siteye gitmek için direksiyonunu kırdı.

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