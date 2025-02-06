Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan 4 organizatörden 3'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 11:38, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:39
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yıllardan yurt dışına götürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
4 ORGANİZATÖR YAKALANDI 3'Ü TUTUKLANDI
Çalışmanın ardından belirlenen şüpheliler takibe alınarak, Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.