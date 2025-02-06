Boşanma oranı en fazla artan illerde Doğu zirvede

Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Boşanma oranı en fazla artan illerde Doğu zirvede

Türkiye'nin nüfus artışı konusunda alarm verdiği tartışılırken boşanma oranlarında da ciddi artış var. Türkiye genelinde boşanmış kişilerin sayısı son bir yılda yüzde 5 artarken, evlenmiş kişilerin sayısı sadece binde 4.7 arttı. İller bazında bakıldığında ise boşanmada zirvede doğu ilerinde.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 12:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:22
Yazdır
Boşanma oranı en fazla artan illerde Doğu zirvede

Türkiye'nin son adrese dayalı nüfus sayım sonuçları özellikle evlenme ve boşanmalar hakkında da önemli istatistikler sağladı. Türkiye'nin özellikle yaşlı nüfus ve nüfus artış hızında artık alarm verdiği istatistiksel olarak kanıtlanmış durumda. Elbette nüfus artışının önemli bir alt verisi olarak da boşanma ve evlilik istatistikleri de önemli. 2024 verilerine bakıldığında Türkiye genelinde boşanmış kişi sayısında yüzde 5'lik bir artış yaşandığı görülüyor. Boşanmış kişi sayısının yüzdesel olarak 2023'ten 2024'e en çok arttığı iller sıralamasında zirvede ise Bitlis var. 2023'e göre boşanmış kişi sayısının yüzde 18 arttığı Bitlis'i yüzde 17'lik artışla Kilis, yüzde 11 artışla Van, Bayburt, Batman gibi şehirler izliyor.

İl
Boşanmalarda Artış Oranı (%) Evliliklerde Artış/Azalış Oranı (%)
Toplam 5 0.47
Bitlis 18 0.93
Kilis 17 0.80
Van 11 0.13
Bayburt 11 -1.98
Batman 11 2.27
Erzincan 11 -1.04
Diyarbakır 11 1.54
Muş 10 -0.96
Afyonkarahisar 10 -0.35
Ağrı 9 -1.61
Bolu 9 0.20
Hatay 9 1.33
Bingöl 9 -0.12
Mardin 9 1.65
Osmaniye 9 0.77
Erzurum 9 -0.25
Kahramanmaraş 9 1.69
Adıyaman 9 1.54
Gaziantep 8 1.65
Şanlıurfa 8 1.55
Tokat 8 1.42
Şırnak 8 0.80
Sakarya 8 1.28
Elazığ 8 0.11
Ardahan 8 -1.66
Kırıkkale 7 -1.53
Karaman 7 -0.56
Çorum 7 -1.52
Kayseri 7 0.63
Amasya 7 0.57
Kırşehir 7 -0.92
Karabük 7 -0.99
Burdur 7 -0.37
Bilecik 6 0.31
Konya 6 0.60
Kars 6 -1.70
Tekirdağ 6 1.80
Siirt 6 -2.26
Samsun 6 0.47
Malatya 6 1.11
Eskişehir 6 0.46
Kütahya 6 -0.54
Kocaeli 6 1.64
Niğde 6 -1.24
Edirne 6 -0.09
Aksaray 6 0.36
Antalya 6 0.67
Nevşehir 6 0.08
Manisa 6 0.15
Adana 6 0.36
Sinop 5 -1.40
Mersin 5 0.86
Ordu 5 -0.68
Ankara 5 1.19
Düzce 5 0.83
Tunceli 5 -3.39
Rize 5 -1.12
Muğla 5 1.15
Balıkesir 5 0.11
Yozgat 5 -1.89
Hakkari 5 -0.41
Bursa 5 0.81
Bartın 5 0.11
Uşak 5 -0.30
Çanakkale 5 0.45
Artvin 5 -1.99
Denizli 5 0.06
Trabzon 5 -0.06
Sivas 5 -2.28
Zonguldak 5 -0.48
Giresun 4 -1.57
Çankırı 4 -3.19
Yalova 4 1.11
İstanbul 4 0.45
Kırklareli 4 0.27
Iğdır 4 -1.59
Aydın 4 0.44
Isparta 4 -0.29
İzmir 4 0.21
Kastamonu 4 -1.85
Gümüşhane 3 -4.31

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber