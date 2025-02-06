Boşanma oranı en fazla artan illerde Doğu zirvede

Türkiye'nin son adrese dayalı nüfus sayım sonuçları özellikle evlenme ve boşanmalar hakkında da önemli istatistikler sağladı. Türkiye'nin özellikle yaşlı nüfus ve nüfus artış hızında artık alarm verdiği istatistiksel olarak kanıtlanmış durumda. Elbette nüfus artışının önemli bir alt verisi olarak da boşanma ve evlilik istatistikleri de önemli. 2024 verilerine bakıldığında Türkiye genelinde boşanmış kişi sayısında yüzde 5'lik bir artış yaşandığı görülüyor. Boşanmış kişi sayısının yüzdesel olarak 2023'ten 2024'e en çok arttığı iller sıralamasında zirvede ise Bitlis var. 2023'e göre boşanmış kişi sayısının yüzde 18 arttığı Bitlis'i yüzde 17'lik artışla Kilis, yüzde 11 artışla Van, Bayburt, Batman gibi şehirler izliyor.

İl Boşanmalarda Artış Oranı (%) Evliliklerde Artış/Azalış Oranı (%) Toplam 5 0.47 Bitlis 18 0.93 Kilis 17 0.80 Van 11 0.13 Bayburt 11 -1.98 Batman 11 2.27 Erzincan 11 -1.04 Diyarbakır 11 1.54 Muş 10 -0.96 Afyonkarahisar 10 -0.35 Ağrı 9 -1.61 Bolu 9 0.20 Hatay 9 1.33 Bingöl 9 -0.12 Mardin 9 1.65 Osmaniye 9 0.77 Erzurum 9 -0.25 Kahramanmaraş 9 1.69 Adıyaman 9 1.54 Gaziantep 8 1.65 Şanlıurfa 8 1.55 Tokat 8 1.42 Şırnak 8 0.80 Sakarya 8 1.28 Elazığ 8 0.11 Ardahan 8 -1.66 Kırıkkale 7 -1.53 Karaman 7 -0.56 Çorum 7 -1.52 Kayseri 7 0.63 Amasya 7 0.57 Kırşehir 7 -0.92 Karabük 7 -0.99 Burdur 7 -0.37 Bilecik 6 0.31 Konya 6 0.60 Kars 6 -1.70 Tekirdağ 6 1.80 Siirt 6 -2.26 Samsun 6 0.47 Malatya 6 1.11 Eskişehir 6 0.46 Kütahya 6 -0.54 Kocaeli 6 1.64 Niğde 6 -1.24 Edirne 6 -0.09 Aksaray 6 0.36 Antalya 6 0.67 Nevşehir 6 0.08 Manisa 6 0.15 Adana 6 0.36 Sinop 5 -1.40 Mersin 5 0.86 Ordu 5 -0.68 Ankara 5 1.19 Düzce 5 0.83 Tunceli 5 -3.39 Rize 5 -1.12 Muğla 5 1.15 Balıkesir 5 0.11 Yozgat 5 -1.89 Hakkari 5 -0.41 Bursa 5 0.81 Bartın 5 0.11 Uşak 5 -0.30 Çanakkale 5 0.45 Artvin 5 -1.99 Denizli 5 0.06 Trabzon 5 -0.06 Sivas 5 -2.28 Zonguldak 5 -0.48 Giresun 4 -1.57 Çankırı 4 -3.19 Yalova 4 1.11 İstanbul 4 0.45 Kırklareli 4 0.27 Iğdır 4 -1.59 Aydın 4 0.44 Isparta 4 -0.29 İzmir 4 0.21 Kastamonu 4 -1.85 Gümüşhane 3 -4.31