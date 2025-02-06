Depremde hasar gören kültür varlıkları onarılıyor

Enkazdan çıkarılan ahşap, tekstil, taş ve pişmiş toprak gibi taşınabilir eserlerin özenle ayrıştırıldığı laboratuvarda, kültürel mirasın restorasyonu sürüyor.

Japonya Hükümetinin mikroskop, 3 boyutlu tarama cihazı, manuel forklift ve kimyasal saklama dolabı gibi teknolojik ekipmanlarla katkı sunduğu merkezde görüntüleme, projelendirme ve tespit çalışmaları yürütülüyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce depremlerin ardından hizmete alınan laboratuvarda, hasarlı kültür varlıklarının enkazından kurtarılan taşınabilir eserlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

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