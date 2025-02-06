Depremde hasar gören kültür varlıkları onarılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kurulan Hatay Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda teknolojik ekipmanların yardımıyla hasarlı taşınabilir kültür varlıkları onarılıyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce depremlerin ardından hizmete alınan laboratuvarda, hasarlı kültür varlıklarının enkazından kurtarılan taşınabilir eserlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2024'te hayata geçirdiği "Kültürel Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında hibe desteği verdiği laboratuvarda, restoratör ve konservatörler görev alıyor.
Japonya Hükümetinin mikroskop, 3 boyutlu tarama cihazı, manuel forklift ve kimyasal saklama dolabı gibi teknolojik ekipmanlarla katkı sunduğu merkezde görüntüleme, projelendirme ve tespit çalışmaları yürütülüyor.
Enkazdan çıkarılan ahşap, tekstil, taş ve pişmiş toprak gibi taşınabilir eserlerin özenle ayrıştırıldığı laboratuvarda, kültürel mirasın restorasyonu sürüyor.