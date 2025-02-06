MSB açıkladı: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 12:30, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:24
Milli Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars'ta gerçekleştirildi.
Açıklamada son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 321 olduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars'ta gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk. pic.twitter.com/keFno4BM9jT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2025