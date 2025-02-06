MSB açıkladı: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars'ta gerçekleştirildi.

Açıklamada son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 321 olduğu kaydedildi.