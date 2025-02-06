Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti

Türk Hava Yoları (THY), Fitch'in kredi notu kararıyla ilgili KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in THY'nin kredi notunu yükselttiği ve not görünümünü de 'Durağan' olarak teyit ettiği belirtildi.

THY'nin açıklaması şöyle:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB+ olarak teyit etmiştir."