MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihracına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir." denildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, topluve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar." ifadesi kullanıldı.