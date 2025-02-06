Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,89 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 17:25, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,9240
|35,9250
|35,8980
|35,8990
|Avro
|37,4350
|37,4360
|37,2100
|37,2110
|Sterlin
|44,9600
|44,9700
|44,4800
|44,4900
|İsviçre frangı
|39,8300
|39,8400
|39,6500
|39,6600
|ANKARA
|ABD doları
|35,8940
|35,9740
|35,8680
|35,9480
|Avro
|37,3950
|37,4750
|37,1700
|37,2500
|Sterlin
|44,9000
|45,1100
|44,4200
|44,6300