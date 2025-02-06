Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,9240 35,9250 35,8980 35,8990 Avro 37,4350 37,4360 37,2100 37,2110 Sterlin 44,9600 44,9700 44,4800 44,4900 İsviçre frangı 39,8300 39,8400 39,6500 39,6600 ANKARA ABD doları 35,8940 35,9740 35,8680 35,9480 Avro 37,3950 37,4750 37,1700 37,2500 Sterlin 44,9000 45,1100 44,4200 44,6300