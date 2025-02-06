Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuştı.

İki yıl önce ülkede tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını anımsatan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili, 124 ilçeyi ağır bir şekilde etkilediğini ve yıkıma uğrattığını belirtti.

Deprem bölgesinin hükümetlerinin öncelikli gündem maddesi olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şehirleri sadece binalarla değil, ekonomisiyle, istihdamıyla, sosyal yaşamıyla eskisinden daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak için hep birada olduklarını ifade etti.

'Programa 15 milyar kaynak ayrıldı'

Deprem bölgesinde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

* Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesi için çok önemli icraatlarda bulunduk. Çalışma hayatı kapsamında, TYP kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı. Bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayırdık.

* Deprem nedeniyle başka illere taşınan vatandaşlarımızın TYP'den öncelikli şekilde yararlanmasını sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Maddi ücret desteği kapsamında 82 bin kişiye 700 milyon lira destek sağlandı.

İstihdama Dönüş Programı'nın hayata geçirildiğini ve 33 binden fazla kişiye eğitim ve meslek kursları verdiklerini anlatan Işıkhan, şunları söyledi:

* Tüm çalışmaların neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı deprem öncesiyle karşılaştırdığımızda çok sevindirici gelişmelerin olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

* 2022 yılı aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde, 2024 yılı kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412'ye yükselmiştir. Bu da bize, işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısının da üstüne çıktığını göstermektedir.

'Mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025'e uzattık'

Işıkhan, sosyal güvenlik alanında çok önemli çalışmalarda bulunduklarını, depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlandığını belirtti.

Genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarını kaldırdıklarını söyleyen Işıkhan, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladık. Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak işverenlerimiz ve sigortalılarımız için ek kolaylıklar sağladık. Son olarak deprem bölgesi için mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattık" diye konuştu.