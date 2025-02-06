26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama

Açıklamanın kalanı ise şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi 'nde 26 bin 438 kişinin kişisel verilerinin çalındığı ifade edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet sitesi üzerinden yayımladığı bir duyuruyla söz konusu olayı doğruladı.

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