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26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleşen veri ihlalini doğruladı. İhlalden 26 binden fazla kişi etkilendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 12:55, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:57
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26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 26 bin 438 kişinin kişisel verilerinin çalındığı ifade edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet sitesi üzerinden yayımladığı bir duyuruyla söz konusu olayı doğruladı.

KVKK Duyurusu

Konuya ilişkin yayınlanan KVKK duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 'Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler' başlıklı 12'nci maddesinin (5) numaralı fıkrası 'İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir' hükmünü amirdir."

26 Binden Fazla Kişi Etkilendi

Açıklamanın kalanı ise şöyle:

  • Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
  • İhlalin, veri işleyene ait 'system_admin' adlı kullanıcı hesabının parolası ile uzaktan eğitim sisteminde yer alan verilere erişmesiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 20.01.2025'te başladığı ve aynı gün içinde ihlalin tespit edilip sona erdirildiği,
  • İhlalin yetkisiz üçüncü kişi tarafından, uzaktan eğitim sistemi üzerinden yaptığı duyuruyla tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin, kullanıcıların T.C. kimlik numaraları, kurum sicil numaraları, sürekli eğitim merkezinde kayıtlı olan kursiyerlerin e-posta adresleri ve uzaktan eğitim amaçlı kullanılmakta olan görsel ve işitsel kayıtları olduğunun düşünüldüğü,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler ve müşteriler olduğu,
  • İhlalden yaklaşık olarak 26 bin 438 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir.


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