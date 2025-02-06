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Kucağında bebekle hırsızlık yaptı

Bursa'da, hırsızlık için daireye giren, birinin kucağında bebek, 2 genç kadın, binada oturanlar tarafından yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 13:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:01
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Kucağında bebekle hırsızlık yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki sitede bir dairenin kapısını kartla açtıkları iddia edilen 2 şüpheli, binada oturanlar tarafından yakalandı.

Kucağında bebek olan Çağla U. (30) ile Cemile Y. (25) isimli şüpheliler, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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