Narin'in annesi hakkında yeni gelişme
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran hakkında avukatı beraat talep etti.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 13:02, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:02
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran'ın avukatı istinaf başvurusu yaptı.
EKOL TV'de yer alan habere göre, başvuruda, ilk derece mahkemesinin kararının varsayımlara dayandırıldığı iddia edildi.
Hükmün, Narin'in cesedini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayandırılarak kurulduğu savunuldu.