Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde

Her gün binlerce turistin akınına uğrayan Eminönü'nde Mısır Çarşısı yakınlarındaki tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın restoran olarak hizmet verdiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görgü tanıkları, alevlerin dakikalar içinde binayı sardığını anlattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.