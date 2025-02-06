Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Eminönü Meydanı'nda bulunan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 13:23, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:43
Her gün binlerce turistin akınına uğrayan Eminönü'nde Mısır Çarşısı yakınlarındaki tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın restoran olarak hizmet verdiği öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Görgü tanıkları, alevlerin dakikalar içinde binayı sardığını anlattı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.