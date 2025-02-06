Polis uygulama noktalarını ifşa eden 10 şüpheli yakalandı
İstanbul Küçükçekmece'de, mesajlaşma grubu kurarak polis uygulama noktalarını ifşa eden 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 13:25, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:24
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Dikkat" isimli mesajlaşma grubunda uygulama yapan polislerin yerlerinin ifşa edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Referanslı kişiler gruba alınıyormuş
Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, grupta yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu ve yöneticiler tarafından referanslı kişilerin gruba alındığını belirledi.
Grupta yöneticilik yapan 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yapılan aramalarda 9 cep telefonunu ele geçirdi.