Polis uygulama noktalarını ifşa eden 10 şüpheli yakalandı

Grupta yöneticilik yapan 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yapılan aramalarda 9 cep telefonunu ele geçirdi.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, grupta yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu ve yöneticiler tarafından referanslı kişilerin gruba alındığını belirledi.

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