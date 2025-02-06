Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Ana sayfaHaberler Yaşam

Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı anılıyor. Mesut Hançer, kızının mezarını ziyaret ederek acısını paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 13:44, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:48
Yazdır
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremler ikinci yılında anılıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Ebrar Sitesi'nde Hafızalara Kazınan Kare

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.

Hafızalara Kazınan O Kare...

Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti. O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer,

"2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.

Hiçbir Zaman Geçmiyor: Günden Güne Daha Kötü Oluyoruz

Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer,

"Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber