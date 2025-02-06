Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi

Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti. O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer,

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremler ikinci yılında anılıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

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