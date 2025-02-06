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Kar hayatı felç etti: Karadeniz'de 1028 köye ulaşım sağlanamıyor

Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu'da 1028 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 14:09, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:08
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Kar hayatı felç etti: Karadeniz'de 1028 köye ulaşım sağlanamıyor

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde 40, Alucra'da 32, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 23, Çanakçı'da 13, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 24, Eynesil'de 11, Görele'de 50, Güce'de 10, Keşap'ta 32, Piraziz'de 10, Şebinkarahisar'da 34, Tirebolu'da 38 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 432 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesiyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle kırsal kesimdeki insanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

- Rize

Rize'de karın etkili olduğu 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Ardeşen'de 4, Çayeli'nde 1, Derepazarı'nda 3, İkizdere'de 22, Çamlıhemşin ve İyidere'de 2 olmak üzere toplam 32 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta kar nedeniyle Demirözü ilçesinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 20 personel ve 8 iş makinesiyle köy yollarında başlatılan çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar dolayısıyla 223 köy yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 45, Kelkit'te 63, Köse'de 14, Kürtün'de 29, Şiran'da 45 ve Torul'da 27 olmak üzere 223 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresine bağlı 68 personel, 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve yan yollarda birikmiş karları temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gümüşhane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Murat Beşiroğlu, AA muhabirine, kentte iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 ton civarında kumla karışık tuz kullandık. Herhangi bir olumsuzla karşılaşmadık. Cadde, sokak ve yollardaki kaldırımları temizleme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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