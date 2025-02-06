Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan deprem mezarlığına ziyaret
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyarette bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 14:18, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:19
Bakanlar Yaşar Güler, Alparslan Bayraktar ve Ömer Bolat ile Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve vatandaşların da katılımıyla merkez Antakya ilçesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Bakanlar ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı.