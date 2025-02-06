Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan deprem mezarlığına ziyaret

Bakanlar Yaşar Güler, Alparslan Bayraktar ve Ömer Bolat ile Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve vatandaşların da katılımıyla merkez Antakya ilçesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Bakanlar ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı.