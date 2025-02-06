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İletişim Başkanlığından 'Asrın Birlikteliği' kampanyası

İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, devlet ve millet olarak gösterilen dayanışmayı vurgulamak ve bölgedeki yeniden inşa ile ihya çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla "Asrın Birlikteliği" kampanyasını düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 14:31, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:32
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İletişim Başkanlığından 'Asrın Birlikteliği' kampanyası

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, 3-5 Şubat'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarının yerinde görülmesi amacıyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı kapsayan medya turu düzenlendi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen programa, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi birçok farklı ülkeden ve ulusal basından 100 basın mensubu katıldı.

Afet sonrası tamamlanan ve devam eden yeniden yapılanma projelerinin yerinde incelendiği programda gazeteciler afet konutları, hastaneler, okullar, köy evleri, altyapı projeleri ve kültürel mirasın yeniden inşasına yönelik çalışmalara dair yetkililerden detaylı bilgi alarak kamuoyunun istifadesine sundu.

Üç gün süren programda katılımcılar, Türkiye'nin en büyük yapı inşa alanı olan İndere Kalıcı Deprem Konutları, Adıyaman Ulu Cami, Hatay Habib-i Neccar Cami ve Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi gibi önemli noktaları da ziyaret etti.

Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara-6 Şubat Depremleri Sempozyumu

İletişim Başkanlığı tarafından, 4 Şubat'ta, Ankara'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara-6 Şubat Depremleri Sempozyumu" da düzenlendi.

Afet, kriz yönetimi ve iletişim alanında uzmanlar, akademisyenler, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerin bir araya geldiği sempozyumda, "Asrın İhyasında Kamu Yönetimi", "Deprem Sürecinde Medya ve Yerel Aktörlerin Rolü", "İnsan Hikayeleriyle Asrın Dayanışması" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumda, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmaları, deprem sürecindeki dayanışma, arama kurtarma faaliyetleri, afet iletişimi ve medyanın rolü ele alındı. Ayrıca, afet döneminde yürütülen sistematik dezenformasyonlara karşı mücadele konusu da detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İnşa ve ihya çalışmaları kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla, iki yıllık süreci detaylı bir şekilde ele alan "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı kitabı yayımladı.

Asrın birlikteliğine ilişkin görseller ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı video da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital gösterim ekranında yayınlandı.

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