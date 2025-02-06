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YKS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başladı. Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 14:55, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:46
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YKS başvuruları başladı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS Tercih Kılavuzunda Ayrıntılara Yer Verilecek

2025-YKS başvurusu yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, başvurularını kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. 2024 yılında YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YKS Oturumları Ne Zaman Yapılacak?


  • 21 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılım sağlanacak.
  • 22 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılım sağlanacak.


MSÜ için de 2025-YKS'ye başvuru yapılması zorunlu

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu

2025-YKS Aday Başvuru Formu

2025-YKS Başvuru Merkezleri

2025-YKS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu

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