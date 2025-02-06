Ünlü iş adamı Asil Nadir hayatını kaybetti

Bir dönemin en zengin isimlerinden biri olan Kıbrıs Türk'ü iş adamı Asil Nadir, hayatını kaybetti.

Asil Nadir kimdir?

Kıbrıs Türkü Asil Nadir 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğdu. Asil Nadir henüz çok küçükken babası polisliği bırakıp, İngiltere'den getirttiği otobüsler ile KKTC'deki ilk otobüs şirketini kurdu.

Bir süre sonra İngiltere'ye taşınan ve Londra'da perakende market zinciri Wear Well'i satın alan aile 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından yeniden Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine girdi. Asil Nadir'in aile şirketlerinde başlayan ticaret hayatı 1980 yılında satın aldığı Polyy Peck International ile farklı bir yöne girdi. Orta Doğu'ya tekstil ürünleri pazarlayan şirketin hissleri kısa sürede yükselişe geçerek, Asil Nadir'i İngiltere'nin en zengin 100 iş adamından biri yaptı.

Daha sonra Niksar markasıyla şişelenmiş su üretimi işine giren Nadir, 04 Mayıs 1985'te de Manisa'da Vestel Elektronik şirketini kurdu. Meyna Tarım ile UNIPAC Paketleme de Asil Nadir'in şirketleri arasındaydı. Nadir'in Vestel'i kurduğu yıl serveti 500 milyon sterline ulaşmıştı.

1988 Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini açan Nadir, sırasıyla Günaydın, Güneş ve Tan gazetesi ile Nokta ve Gelişim dergilerini de satın alarak medya işine girdi.

1990 yılında Sunday Times'ın zenginler listesinde 11'inci sırada bulunuyordu. Fakat aynı yıl paravan şirketler kurarak Polly Peck International'ın (PPI) hisselerini yapay şekilde yükselttiğine dair suçlamalar ile mali krize ve iflas etti. 17 Aralık 1990'da zimmetine para geçirmekten tutuklanan Nadir, 3 yıl İngiltere'de hapis yattıktan sonra 1993'te kefaletle serbest bırakılmasını ardından kendisine ait özel uçağıyla KKTC'ye kaçsa da 2010'da geri döndü ve 29 milyon sterlini zimmetine geçirmekten suçlu bulundu. Toplam 10 yıl hapse mahküm oldu.

İlk evliliğini 15 Eylül 1962'de Ayşegül Tecimer ile yapan Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile yapmıştır.