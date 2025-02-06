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Sinan Ateş cinayeti davasında tahliye kararı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 15:19, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:10
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Sinan Ateş cinayeti davasında tahliye kararı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Öktem, hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların telefon şifrelerinin ABD'den istendiğini ancak bu talebe henüz cevap gelmediğini belirterek sanık Aykal'a söz verdi.

Aykal, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirerek, "Suçlamaların asılsızlığını da somut delillerle ispat ettim. Alnım ak, vicdanım rahat. Ben sadece görevimi layığıyla yerine getirdim. Bu işin hiçbir yerinde yokum." diye konuştu.

Aykal'ın avukatı da herkesin hak ve adalet arayışına saygı gösterdiklerini ve kimsenin karşısında olmadıklarını söyledi. Müvekkilinin dosyaya sadece bilirkişi raporu sebebiyle dahil edildiğini savunan avukat, Sinan Ateş'in log kayıtlarına Aykal'ın baktığını ileri sürdü.

- Aykal, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi

Sanık Serdar Öktem'in avukatı da müvekilinin hasta olduğu için duruşmaya katılamadığını söyledi.

"Müvekkilim zaten İstanbul'da ikamet ediyor. Bir sonraki celseye SEGBİS'le katılmasını, aksi takdirde duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanan avukat, "Müvekkilimin avukatlık mesleğini yapabilmesi için adli kontrol kararının kaldırılmasını istiyoruz. Müvekkilim suçsuzdur beraatini talep ederim." diye konuştu.

Müşteki Ayşe Ateş de "vicdanınıza ve hukuka uygun bir karar vermenizi talep ediyorum." dedi. Diğer müştekiler Saniye, Selma ve Selda Ateş de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Aykal'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmederek, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

- Davanın geçmişi

Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 2 Ekim 2024'te kararını açıklayan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatine karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetmişti.

Mahkeme, Öktem ve Aykal'ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken Aykal'ın tutuklu yargılanması kararlaştırılmıştı.

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