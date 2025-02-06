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Adalet bakanlığı, 'asrın felaketi' sonrası dayanışma ve destek çalışmalarını sürdürüyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açarken, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü de afetten etkilenen bölgeler için seferber oldu. Kriz Koordinasyon Masası kurarak kesintisiz destek sağlayan Bakanlık, Kardeş Adliye Projesi, Afet Bilgi Sistemi ve yeni kurulan AD-KUR birimiyle hem yargı süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağladı hem de arama-kurtarma çalışmalarına aktif katkı sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 15:27, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:35
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Adalet bakanlığı, 'asrın felaketi' sonrası dayanışma ve destek çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri sonrasında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Kriz Koordinasyon Masası kurularak, afetin etkilediği bölgelerde hızlı ve etkin bir süreç yönetimi sağlandı.

Hakimler ve adliye personelleri 7/24 esasına göre görevlendirilerek, depremzedelere destek verildi. Bu süreçte, adalet hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için birçok çalışma yürütüldü.

Kardeş Adliye Projesi ile Destek Sağlandı

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Kardeş Adliye Projesi, depremin en çok zarar verdiği adliyeleri desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Bu proje kapsamında, sağlam durumdaki adliyeler deprem bölgelerinde zarar gören adliyelere yardım ederek, hukuki süreçlerin aksamaması için gerekli desteği sağladı. Ayrıca, yargı mensuplarının barınma, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için koordineli çalışmalar yürütüldü.

Afet Bilgi Sistemi ile Anlık Takip Yapıldı

Adalet Bakanlığı, depremde zarar gören adliye personelinin durumunu Afet Bilgi Sistemi aracılığıyla anlık olarak takip etti. Vefat eden, yaralanan ve mağdur olan personelin tespiti yapılarak detaylı bir veri tabanı oluşturuldu. Bu sistem sayesinde, depremzedelerin ihtiyaçları hızlıca belirlenerek ilgili birimlere iletildi ve destek süreçleri hızlandırıldı.

AD-KUR Birimi Kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un öncülüğünde, Adalet Bakanlığı bünyesinde afetlere daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) Birimi kuruldu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı çalışmalarla hem afetzedelerin yanında oldu hem de adalet hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağladı. Yapılan duygu yüklü video çalışması da, felaketin ardından yürütülen özverili çalışmaları ve dayanışma ruhunu gözler önüne serdi.

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