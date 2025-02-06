YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025-YKS başvurularının başladığını duyurdu.

Üniversite adayları için önemli bir süreç olan sınav başvurularının başladığını hatırlatan Özvar, öğrencilere başarılar diledi.

Özvar'dan Adaylara Destek Mesajı

YÖK Başkanı Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler öğrencilerimizi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, donanımlı ve çok yönlü bireyler olarak üniversitelerimizden mezun etmek için çalışıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Geleceğiniz için önemli olan bu süreçte hepinize başarılar dilerim."

Üniversite Adayları İçin Kritik Süreç

2025-YKS'ye girecek adaylar için başvuru süreci başlamış olup, sınav takvimine ilişkin detaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

Adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve sınav hazırlıklarını planlı şekilde yürütmeleri öneriliyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler.