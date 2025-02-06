YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu

2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için başvuru süreci başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek YKS başvurularının 6 Şubat itibariyle açıldığını duyurdu.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS 2025 Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 450 TL

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 450 TL

Yabancı Dil Testi (YDT): 450 TL

Tüm oturumlara giren bir adayın ödeyeceği toplam ücret: 1.350 TL

2024 yılında YKS ücreti ne kadardı?

Geçtiğimiz yıl TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri 295 TL olarak belirlenmişti.

2025 YKS başvuru ücreti geçen yıla oranla yüzde 52 artarak oturum başına 450 TL oldu.