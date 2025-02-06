Menajer Ayşe Barım soruşturmasında ünlü senarist ifade verdi
Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında senarist Mehmet Bozdağ, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 18:18, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:19
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmaya ilişkin birçok oyuncu 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti.
Son olarak senarist Mehmet Bozdağ'da 'bilgi sahibi' sıfatıyla bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi