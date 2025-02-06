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Kamu Birliği Konfederasyonu 6 Şubat Depremi için anma programı düzenledi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Kamu Birliği Konfederasyonu öncülüğünde Hatay ve Ankara'da anma programları düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 18:37, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:38
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Kamu Birliği Konfederasyonu 6 Şubat Depremi için anma programı düzenledi

Hatay'da gerçekleştirilen etkinliklerde, depremden etkilenen köy okulları ziyaret eden Genel Başkan Kaya, öğrencilere moral verildi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, eğitim ve dayanışma temalı etkinlikler düzenlendi.

Başkent Ankara'da ise Tacettin Dergahı Camii'nde düzenlenen mevlit programında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Programın ardından helva ikramında bulunularak birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Anma programının sonunda konuşan Kamu Birliği Konfederasyonu yetkilileri, deprem felaketinin unutulmaması gerektiğini belirterek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kamu Birliği Konfederasyonu, depremden etkilenen vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini ve benzer sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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