Rize'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Başköy köyünde sabah saatlerinde Hamit Başeğmez'in tek yaşadığı öğrenilen evde, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda bütün evi saran alevleri gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, o sırada evde bulunan Hamit Başeğmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.