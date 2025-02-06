Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı
Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 22:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 23:43
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."