Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.

Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
KKM hesap bakiyesi 1 trilyon liranın altına geriledi
KKM hesap bakiyesi 1 trilyon liranın altına geriledi
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı

Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 22:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 23:43
Yazdır
Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber