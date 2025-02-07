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Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım

BAYKAR, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere destek olmak amacıyla toplam 5 milyar liralık yardımda bulunarak Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 1012 kalıcı konut inşa etti. Ayrıca, 2.5 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı, 520 konteyner kurulumu ve 120 bin çocuğa bilim ve teknoloji eğitimi sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 07:27, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 08:39
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Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım

Türkiye, 2 yıl önce bugün 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir yıkım yaşadı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüz binlercesinin etkilendiği bu felaketin ardından, yaraları sarmak için devlet ve sivil toplum kuruluşları yoğun çaba harcadı.

BAYKAR'DAN 5 MİLYARLIK BAĞIŞ

Depremzedelerin barınma ve hayat koşullarını iyileştirmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilirken, Baykar'dan da bu süreçte önemli bir adım geldi.

Türkiye'nin milli SİHA'larını özgün olarak geliştiren Baykar, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlattığı yardım seferberliği kapsamında depremzede vatandaşlarımız için toplam 5 milyar liralık (140 milyon dolar) yardım ve bağış desteği sağladı.

ÜÇ ŞEHİRDE 1012 KALICI KONUT

Depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Baykar tarafından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta toplam 1012 kalıcı konut inşa edildi. Adıyaman'da 352, Hatay'da 352 ve Kahramanmaraş'ta 308 konutun inşaatına 3.4 milyar lira harcandı. Dört bir koldan çalışarak en hızlı şekilde tamamlanan projede Ağustos 2024 itibarıyla konutların teslim süreci başlatıldı. Hak sahipleri devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda yapılan kura çekimiyle evlerine kavuşuyor.

NAKDİ VE AYNİ YARDIMLAR

Baykar konut projesinin yanında AFAD koordinasyonunda depremzedelere destek sağlamak amacıyla 1.1 milyar liralık nakdi bağış da gerçekleştirdi. Bu yardım ile bölgedeki acil ihtiyaçların hızlıca karşılanmasına katkıda bulunuldu. Nakdi yardımın yanı sıra depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 210 milyon TL'lik ayni yardım yapıldı. Bu kapsamda bölgeye gönderilen tırlarla gıda ve hijyen malzemeleri, giyim ve çadır desteği, elektronik ve medikal ekipmanlar, jeneratörler gibi kritik malzemeler ulaştırıldı.

BAYKAR KONTEYNER KENT

Depremin ardından hızla harekete geçen Baykar ekibi 180 milyon liralık harcamayla Kahramanmaraş'ta 520 hayat konteyneri kurarak 2 bin kişilik bir geçici barınma alanı oluşturdu. Baykar Konteyner Kent, bölgedeki barınma ihtiyacını hızla karşılamak adına aşevinden eğitim tesisine kadar tüm sosyal donatı alanlarıyla birlikte hayata geçirildi.

2.5 MİLYON KİŞİLİK SICAK YEMEK

Baykar ekipleri tarafından Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan 4 aşeviyle depremzedelere her gün 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuldu. Aşevleri için 110 milyon liralık kaynak kullanılırken, yardım faaliyeti kapsamında yaklaşık 2.5 milyon kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

GÖNÜLLÜLER SAHADA

Baykar personeli de deprem bölgesinde gönüllü faaliyetlere katılarak afetzedelerin yanında yer aldı. 150'den fazla Baykar gönüllüsü, 18 ekip halinde sahada aktif olarak görev yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Cansağlığı Vakfı gönüllüleri de bölgede destek çalışmaları yürüttü.

120 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM

Depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla, T3 Vakfı tarafından bölgede bilim ve teknoloji atölyeleri kuruldu. Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da toplam 13 noktada atölyeler oluşturuldu. 1000 gönüllü eğitmen ile 120 binden fazla çocuğa bilim ve teknoloji eğitimleri verildi.

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