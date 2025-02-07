16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde gece yarısından itibaren art arda meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Ege Denizi'ndeki son deprem saat 18.17'de 4,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 18:33, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 18:44
Yazdır
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Gece boyu peş peşe deprem oldu. Neredeyse 10 dakikada bir sallandılar. AFAD depremlerin şiddetini ise, 3.6, 3.4, 3.3 olarak duyurdu. Bölgede sarsıntılar sürüyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber