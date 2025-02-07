Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Gece boyu peş peşe deprem oldu. Neredeyse 10 dakikada bir sallandılar. AFAD depremlerin şiddetini ise, 3.6, 3.4, 3.3 olarak duyurdu. Bölgede sarsıntılar sürüyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.