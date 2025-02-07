Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde gece yarısından itibaren art arda meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Ege Denizi'ndeki son deprem saat 18.17'de 4,8 büyüklüğünde meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 18:33, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 18:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI
Gece boyu peş peşe deprem oldu. Neredeyse 10 dakikada bir sallandılar. AFAD depremlerin şiddetini ise, 3.6, 3.4, 3.3 olarak duyurdu. Bölgede sarsıntılar sürüyor.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.