Adana'da yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesi Kösreli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir eve sıçrayarak her iki yapının da kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 07:51, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 07:52
Yangın akşam saatlerinde Ömer A.'ya ait tek katlı evde başladı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Ekrem A.'ya ait bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.