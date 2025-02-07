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'Bugün beni vuramadınız' paylaşımı yaptı, aracından inerken öldürüldü

Adana'da oturduğu apartmanın otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar, cinayetin önceden planlanmış olabileceğini düşündürüyor. İşte olayın perde arkası. Saltuk Buğra Keçebaş, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile birilerine meydan okudu. Kısa bir süre sonra otoparkta silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanıyor

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 08:11, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 09:37
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'Bugün Beni Vuramadınız' Paylaşımı Yaptı, Aracından İnerken Öldürüldü

Adana'da apartmanının otoparkında aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti. Cinayetin hemen öncesinde Keçebaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Silahlı Saldırı Otoparkta Gerçekleşti

Olay, 6 Şubat 2025 akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkına aracını park ettikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın silahından çıkan kurşunlar Keçebaş'ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet etti. Ağır yaralanan Keçebaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öldürülmeden Önce Paylaşım Yapmıştı

Saldırının ardından ortaya çıkan detaylar, olayın planlı olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Keçebaş'ın daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ve bu olay sonrası sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" ifadelerinin yer aldığı küfürlü bir video paylaştığı öğrenildi.

Saldırganın olay sonrası kaçtığı ve polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi. Güvenlik kameralarının incelendiği ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı aktarıldı.

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