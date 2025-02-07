Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor

Türk halk müziği sanatçısı ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Meclis'ten arandığını ve bir aracının trafik cezasından muaf olacağının kendisine bildirildiğini aktardı. Akkiraz, paylaşımında şunları yazdı:

"TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar; dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı."

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar;dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış!

Neden?

Kurallara uymama hakkım mı var?

Kurallar herkes içindir.

Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir.

Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) February 6, 2025

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak. Habere göre, mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratılmış olacak.