Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi oğlunu Silivri'de ziyaret etti

Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı.

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