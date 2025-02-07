Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi oğlunu Silivri'de ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, Silivri'ye cezaevi ziyaretine gitti.
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 09:10, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 09:40
Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı.
Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, bu sabah saat 09.00'da Silivri'de cezaevi ziyaretinde bulundu.