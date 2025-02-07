Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan 2025'te yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, sınava ilişkin usul ve esaslar detaylı şekilde açıklandı.

Sınav Başvuruları ve Katılım Şartları

Sınava, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri katılabilecek.

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler de başvurabilecek.

Başvuruların Başlama Tarihi

Başvurular 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise eğitim ataşelikleri veya müşavirlikleri aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

Sınav İçeriği ve Süresi

Sınav 80 sorudan oluşacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulacak.

5. sınıf öğrencileri için sınav kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları" çerçevesinde belirlendi.

9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" geçerli olacak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.Sınav sonuçları için detaylar http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.