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Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Sağlık bakanlığı, sağlık yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların oluşturduğu risklere karşı yerel yönetimlerle iş birliği yapacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 22:13, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 22:14
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Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Sağlık Bakanlığı, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların artmasıyla ilgili şikayetler üzerine harekete geçti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen yazıda, sağlık yerleşkelerinde sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Halk Sağlığına Vurgu Yapıldı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı, 81 il valiliği, il sağlık müdürlükleri ve il tarım ve orman müdürlüklerine iletildi. Yazıda, sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından sahipsiz hayvanların oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların fiziksel yaralanmalara, hayvanlardan bulaşan hastalıklara ve hijyen sorunlarına neden olduğu vurgulandı.

Yerel Yönetimlerle Koordinasyon Sağlanacak

Bakanlık, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem sağlık hizmetine erişimi hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkilediğini belirtti.

  • Bu kapsamda, valilikler koordinasyonunda yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde tedbirler alınacak.

Fiziki Önlemler Hızla Tamamlanacak

Sağlık kuruluşlarının yöneticileri tarafından fiziki önlemler hızla tamamlanacak ve saha kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerine giren sahipsiz hayvanlar, yerleşke dışına çıkarılacak.Tüm bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

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