MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon

MİT'in radarında olan PKK/KCK'lı terörist, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.

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