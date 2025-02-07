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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 18:44, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 19:21
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 103 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izleniyor.

Öte yandan, Yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Karahan, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Karahan, "(Faiz indirimleri) Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz, veri odaklı gidiyoruz, belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz ama ihtiyatlı bir şekilde gitmek burada oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Bu arada, ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

Bu dönemde, ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesine karşın ülkede işsizlik oranının gerilemesinin ve ortalama saatlik kazançlardaki artışın beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed'in faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğine yönelik tahminleri öne çıkardığını kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve iş gücü istatistiklerinin öne çıkacağını belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.960 ve 9.970 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 yılında ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını tahmin etti.

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