Van'ı kar örttü: 81 yol kapandı
Van'ın kırsal ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 10:21, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 10:23
Van kırsalında etkili olan kar yağışı sonrası 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle Başkale ilçesinde 13, Çaldıran'da 1, Gürpınar'da 55, İpekyolu'nda 3, Erciş'te 7 ve Özalp'ta 2 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma yürütürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.