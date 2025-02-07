Van'ı kar örttü: 81 yol kapandı

Van kırsalında etkili olan kar yağışı sonrası 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle Başkale ilçesinde 13, Çaldıran'da 1, Gürpınar'da 55, İpekyolu'nda 3, Erciş'te 7 ve Özalp'ta 2 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma yürütürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.