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Narin Güran cinayeti davasında İstinaf başvuruları devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yaptı. Sanık amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 23:37, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 23:54
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Narin Güran cinayeti davasında İstinaf başvuruları devam ediyor

Bakanlık tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

"17 günlük sürede diğer sanıklarla birlik içinde hareket etti"

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nin 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

Sanık Salim Güran'ın avukatından istinaf başvurusu

Sanık Salim Güran'ın avukatlarından Onur Akdağ tarafından, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Yerel mahkemenin verdiği kararın müvekkil açısından usul ve yasalara aykırı olması nedeniyle karara karşı istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek hüküm bozulmalıdır. Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak, müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tehdit' suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim."

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

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