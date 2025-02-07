Dolar haftayı 35,98 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,8980 35,8990 35,9800 35,9810 Avro 37,2100 37,2110 37,3200 37,3210 Sterlin 44,4800 44,4900 44,7600 44,7700 İsviçre frangı 39,6500 39,6600 39,6000 39,6100 ANKARA ABD doları 35,8680 35,9480 35,9500 36,0300 Avro 37,1700 37,2500 37,2800 37,3600 Sterlin 44,4200 44,6300 44,7000 44,9100