Dolar haftayı 35,98 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 35,98 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 17:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 18:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,8980
|35,8990
|35,9800
|35,9810
|Avro
|37,2100
|37,2110
|37,3200
|37,3210
|Sterlin
|44,4800
|44,4900
|44,7600
|44,7700
|İsviçre frangı
|39,6500
|39,6600
|39,6000
|39,6100
|ANKARA
|ABD doları
|35,8680
|35,9480
|35,9500
|36,0300
|Avro
|37,1700
|37,2500
|37,2800
|37,3600
|Sterlin
|44,4200
|44,6300
|44,7000
|44,9100