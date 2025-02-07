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TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan 2025'in ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltirken, 2026 için yüzde 12 tahminini korudu. 2027 için de enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini öngördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 11:02, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 11:02
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TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk 'Enflasyon Raporu'nu açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin devam edeceğini belirten Merkez Bankası Başkanı, enflasyonu ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirterek yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor.

'Göstergeler iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor'

Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengeli seyir sürecek.

Cari açıkta sınırlı artış bekleniyor

Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

'Enflasyonun ana eğilimi ikinci çeyrekte yavaşlayacak'

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ana eğilim ocak ayında öngörülerle uyumlu olarak yükseldi. Enflasyonun ana eğiliminin ilk çeyrekteki artış sonrası ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz.

'Kira enflasyonu yavaşlıyor'

Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor. Hizmetlerde yıllık bazda düşüş sürüyor. Kira enflasyonu yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde. Yenilenen kira sözleşmelerindeki artış oranı düşüyor. Sözleşmelerindeki artış oranının mevcut yıllık kira enflasyonunun altında kaldığını görüyoruz.

'Beklentilerdeki düzelme devam edecek'

Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde. Son dönemde, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerindeki gerilemenin belirginleştiğini izliyoruz. Para politikasındaki kararlı duruşumuzla, beklentilerdeki düzelme devam edecek.

'Sıkı parasal duruşu koruyoruz'

Sıkı parasal duruşu koruyoruz. Parasal aktarım etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekliyoruz.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi, Türk Lirası'na geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor. Tüketici kredi büyümesinin ılımlı patikada kalmasını sağlayacağız. Politika faizindeki 5 puanlık indirim mevduat ve kredi faizlerine beklentilerimizin üzerinde yansıdı.

KKM'nin payı yüzde 5 seviyesine geriledi

TL varlıklara olan ilgi ve güven devam ediyor. TL mevduatın payı yüzde 60'a yaklaşırken, KKM'nin payı yüzde 5 seviyesine geriledi. KKM'nin mevcut seviyesi düşünüldüğünde, bu uygulamayı yıl içerisinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlandırmayı planlıyoruz.

Sermaye girişlerindeki olumlu seyir devame ediyor. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri küresel gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir.

Orta vadeli tahminler

2025 yıl sonu enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 tahminini koruduk, 2027'de yüzde 8'e gerilemesini tahmin ediyoruz. Alt ve üst sınır 2025 için yüzde 19 ve 29, 2026 için ise yüzde 6 ve 18'e karşılık gelmektedir.

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