Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara Valisi Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 11:03, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 11:03
Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde son zamanlar 33 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kayvettiğini açıkladı.
Şahin, sahte içki nedeniyle 20 kişinin de hastanede tedavileri altında olduğunu belirtti.