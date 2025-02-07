İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
KKM hesap bakiyesi 1 trilyon liranın altına geriledi
KKM hesap bakiyesi 1 trilyon liranın altına geriledi
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 2024'te 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşarak 131 ülkeyi geride bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 11:14, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 11:16
Yazdır
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul'un nüfusu 2024'te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul'da 7,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadının yaşadığı kayıtlara geçti.

Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul, 15,7 milyonu aşan nüfusuyla dünyadaki birçok ülkeyi de geride bıraktı.

Sırbistan, Libya ve Paraguay'ın nüfusunu katladı

İstanbul, UNFPA'nin 2024 verilerine göre, nüfus ölçümü yapılan 204 ülke ve bölgenin 131'inin önüne geçti.

Avrupa'da Belçika 11,7 milyon, Çekya 10,5 milyon, Yunanistan 10,3 milyon ve Macaristan 10 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı ülkeler arasında yer aldı.

Megakent, Sırbistan, Paraguay ve Libya'yı ise nüfus olarak katladı.

İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği ülkelerinden Belçika, İsveç, Çekya ve Yunanistan'ın yanı sıra Portekiz, Macaristan ve Avusturya'yı da geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber