MSB açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 11:22, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 11:23
TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" açıklamasında bulundu.
Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli❗️T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pN89m5j89I