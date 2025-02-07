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Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek

Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin davada anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 16:18, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 16:19
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Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek

Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin davada anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Suça Sürüklenen Çocuklara Verilen Cezalar


  • K.A'ya 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
  • G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.


Ne Olmuştu?

Malkara ilçesinde yaşayan Behiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.Soruşturma kapsamında anne birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

Bakanlık, davada açıklanan karara itiraz edecek

Davaya en başından beri müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak.

Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A'nın babası K.A'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.

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