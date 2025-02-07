Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 12:15, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 11:47
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.